Sheena Bora Murder: चार साल जेल में रहने के बाद Peter Mukerjea को आखिर जमानत मिल गई। आज पीटर मुखर्जी बाहर आए। शीना बोरा हत्या मामले के आरोपी पीटर मुखर्जी 4 साल बाद आर्थर रोड जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में छह सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर जमानत के खिलाफ अपील नहीं की।

इससे पहले फरवरी में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी थी कि अपराध में उसके शामिल होने के पहली नजर में कोई सबूत नहीं है। पीटर को शीना बोरा हत्याकांड में 19 नवंबर, 2015 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पीटर की पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपित है।

'जिस समय वारदात हुई थी, आवेदक (पीटर मुखर्जी) भारत में नहीं था। मामले में सुनवाई चल रही है। आवेदक पिछले चार साल से जेल में बंद है तथा हाल ही उसकी बायपास सर्जरी हुई है।" उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल, 2012 को हुए कथित हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी तथा उसके पूर्व पति संजीव खन्‍ना सीधे तौर पर शामिल थे, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है।

मालूम हो कि शीना बोरा (24) इंद्राणी मुखर्जी की पूर्व की शादी से पैदा हुई बेटी थी। हत्या का मामला 2015 में उस समय प्रकाश में आया, जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय (जिसने शीना के शव को निपटाने में मदद की थी) को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया। बाद में राय इस केस में सरकारी गवाह बन गया।

Maharashtra: Peter Mukerjea, an accused in Sheena Bora murder case has been released from Arthur Road Jail after 4 years. He was granted bail by Bombay High Court. CBI didn't appeal against the bail in Supreme Court within stipulated period of six weeks.

— ANI (@ANI) March 20, 2020