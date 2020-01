मुंबई। शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा है कि मैने इस्तीफा नहीं दिया है और मैं मातोश्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने के लिए जा रहा हूं और उसके बाद वो जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार होगा।

Shiv Sena's Abdul Sattar: I have not resigned. I am going to talk to Chief Minister Uddhav Thackeray at Matoshree. After that, whatever decision will be taken by the CM, we will accept it pic.twitter.com/RAe5Hd74kG

— ANI (@ANI) January 4, 2020