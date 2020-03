मुंबई। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दुनिया के 182 देशों में छह लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वहीं 30 हजार से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इस महामारी को भारत में पैर फैलाने से पहले ही काबू में करने के लिए पीएम मोदी ने देशभर में तालाबंदी लागू कर दी है। इस बीच कई लोगों के पास खाने-पीने की चीजों खत्म हो रही हैं और वे शहरों से गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जनता से राहत कोष में दान देने की अपील की है। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक का एक किसान आगे आया है, जिसने अपने तीन एकड़ खेत में से एक एकड़ खेत की फसल उन लोगों को देने की घोषणा की है, जिन्हें अन्न की जरूरत है।

दरअसल, पूरे देश में लॉक डाउन होने के बाद कार्यालय, कंपनियां और कारखाने बंद हो गए हैं। इसकी वजह से काफी संख्या में दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों के सामने खाने-पीने की कमी हो गई है। उनकी मदद के लिए कई सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं। इस बीच नासिक में एक मध्यम वर्गीय किसान की तरफ से अपने एक तिहाई खेत में उगे गेहूं की फसल का दान जरूरतमंदों को करने की घोषणा करने का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वागत किया और उनके इस कदम की सराहना की।

नासिक के किसान दत्ता राम पाटिल ने तीन एकड़ खेत में गेहूं की कटाई कर ली है और इसका एक तिहाई हिस्सा वह जरूरत मंदों को दान करने का फैसला किया है। दत्ता राम ने कहा कि मैं एक छोटा किसान हूं। हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे पास एर रोटी है, तो हम इसका आधा हिस्सा जरूरतमंदों को दे सकते हैं। एएनआई ने इस खबर को देते हुए ट्वीट किया था, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने री-ट्वीट किया और दत्ता राम पाटिल की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पोस्ट किया गया- 'केवल मानवता ही इस युद्ध को जीतने में हमारी मदद कर सकती है। इस काम के लिए धन्यवाद दत्त राम पाटिलजी। बताते चले कि देश के सामने आई इस राष्ट्रीय आपदा के समय हर कोई मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार से लेकर उद्योगपति रतन टाटा, बीसीसीआई, क्रिकेटर सुरैश रैना, फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी, आईएएस एसोसिएशन सहित हर कोई पीएम के राहत कोष और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री कोष में दान दे रहे हैं।

Maharashtra: A farmer from Nashik is distributing wheat harvested from 1 acre of his 3-acre land to needy.Datta Ram Patil says,"I am a small farmer.We're not financially stable but if we have 1 chapatti then we can give half to others who are in dire need". #CoronaLockdown (28.3) pic.twitter.com/lesfKF0Js3

