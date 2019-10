मुंबई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनौपचारिक मुलाकात करने के लिए कुछ ही घंटों में भारत पहुंचने वाले हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के बाद चीन की ओर से कश्मीर पर बयान सामने आया था। वहीं चीनी राष्ट्रपति के भारत पहुंचने के चंद घंटों पहले ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर भारत का स्टैंड साफ कर दिया है। अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कश्मीर मसला भारत का आंतरिक मामला है। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच कश्मीर मसले पर भी चर्चा हो सकती है।



देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। शाह ने कहा कि 'इतने सालों में हमेशा हमारा यही स्टैंड रहा है कि हम कश्मीर के मामले में किसी भी अन्य देश का दखल नहीं चाहते हैं। चाहे फिर वह यूएस के राष्ट्रपति हों या फिर कोई और, मोदी जी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं है।'

Union Home Minister Amit Shah in Maharashtra: In all these yrs our stand has been that we don't want interference of any other country on Kashmir issue. Be it the US President or anyone else, Modi ji said in clear words that Kashmir is our internal matter, don't interfere in it. pic.twitter.com/1KbBwCf3PS

— ANI (@ANI) October 11, 2019