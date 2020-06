मुंबई। महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पायलट प्रोजेक्ट आधार पर डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष शुरू करने पर सहमति दे दी है। उन्होंने पर्याप्त एहतियात बरतने के साथ उन शहरों से दूर के इलाकों में स्कूलों को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की है जो COVID-19 संक्रमण से मुक्त हैं। यह निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में लिया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्य में उन इलाकों में स्कूलों को ग्रामीण और गैर-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए, जहां कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं फैला है। राज्य सरकार की एक जुलाई से नौवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के स्कूलों और कॉलेजों (जो Red Zone में नहीं हैं) को खोलने की योजना है। अगस्त से छठी से आठवीं कक्षा शुरू हो सकती है, जबकि सितंबर से तीसरी से पांचवीं कक्षा शुरू होने की संभावना है। पहली और दूसरी कक्षाएँ स्कूल प्रबंधन समितियों की सिफारिश से शुरू की जाएंगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के साथ बैठक की और कहा कि स्कूलों में फिर से शिक्षा प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव अजोय मेहता, स्कूल शिक्षा की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, और उच्च शिक्षा के सचिव सौरव विजय भी बैठक में उपस्थित थे।

नई व्‍यवस्‍था में अब यह होगा

सरकार ने कहा कि गार्ड और शिक्षक आउट-ऑफ-स्कूल और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के घरों का दौरा करेंगे ताकि उन्हें सरल सिस्टम के साथ अपडेट किया जा सके और छात्र आधार नंबर भर सकें। टीवी और रेडियो ग्राम पंचायतों की मदद से स्थापित किए जा सकते हैं।

Google क्लासरूम की स्थापना की तैयारी

सीएम ठाकरे ने सोमवार को Google क्लासरूम की स्थापना, डिजिटल प्रायोगिक आधार पर वेबिनार शुरू करने, ई-शैक्षिक सामग्री का उत्पादन, साइबर सुरक्षा, दीक्षा मोबाइल ऐप का उपयोग और छात्रों को स्कूल के वक्ताओं के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने के मामलों पर चर्चा की।

CM Uddhav Balasaheb Thackeray has agreed upon starting the academic year for students through digital and online platforms on a pilot project basis. The decision was taken in a video conference meeting with the Minsiter of School Education Dept. @VarshaEGaikwad

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 15, 2020