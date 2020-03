09:13 AM

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई के मोरलैंड रोड पर पिछले 50 दिनों से CAA, NRC और NPR के खिलाफ जारी धरना प्रदर्शन सोमवार को स्थगित कर दिया गया है। जोनल डीएसपी अभिनाश कुमार ने इसकी जानकारी दी है।

Mumbai:The Sit-in protest on Morland Road that was ongoing for over 50 days against CAA,NRC&NPR has been temporarily called off in the wake of #COVID19. Zonal DCP Abhinash Kumar said,"Women protesters took decision to postpone protest in view of the spread of Coronavirus".(22.03) pic.twitter.com/ffvxMexbZW