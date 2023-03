रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाजों और छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपयार्ड के साथ 19,600 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता के साथ कुल 9,781 करोड़ रुपये की लागत से 11 अगली पीढ़ी के गश्ती जहाजों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 11 जहाजों में से सात को जीएसएल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा और चार जीआरएसई द्वारा। जहाजों की डिलीवरी सितंबर 2026 में शुरू होने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने आज खरीदें (भारतीय) के तहत लगभग 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नेक्स्ट जेनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी (लॉन्ग रेंज) {NGMMCB (LR)} और ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (BAPL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

