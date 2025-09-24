मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, 15 छात्राओं ने सुनाई आपबीती

    दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित आश्रम से संचालित निजी इंस्टीट्यूट के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 15 छात्राओं ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। आरोपी फरार है और उसकी अंतिम लोकेशन आगरा में मिली। संस्थान ने उसके अनुचित व्यवहार की पुष्टि की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 12:15:53 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 12:15:53 PM (IST)
    स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, 15 छात्राओं ने सुनाई आपबीती
    आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ीं। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. वसंत कुंज आश्रम प्रबंधक पर 15 छात्राओं ने आरोप लगाया।
    2. आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज।
    3. पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान अदालत में दर्ज किए

    एजेंसी, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज में बने एक आश्रम में चल रहे निजी इंस्टीट्यूट से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 15 छात्राओं ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार बताया जा रहा है।

    आश्रम पहुंची पुलिस ने छात्राओं से पूछताछ की तो जानकारी मिली की आरोपी छात्राओं से अभद्र भाषा में बात करता था। वह उनके साथ छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान लिए हैं। चार अगस्त को पुलिस से मामले की शिकायत की गई थी। पुलिस ने अदालत के सामने छात्राओं के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

    पुलिस कर रही चैतन्यानंद की तलाश

    मामला दर्ज होने की जानकारी लगने के बाद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार चल रहा है। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा की बताई गई है। संस्थान ने बताया कि स्वामी चैतन्यानंद को पहले स्वामी पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था। उनकी गतिविधियां अनुचित रही हैं। पीठ ने उनको बाहर निकाल दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.