स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप, 15 छात्राओं ने सुनाई आपबीती

एजेंसी, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज में बने एक आश्रम में चल रहे निजी इंस्टीट्यूट से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 15 छात्राओं ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार बताया जा रहा है।

आश्रम पहुंची पुलिस ने छात्राओं से पूछताछ की तो जानकारी मिली की आरोपी छात्राओं से अभद्र भाषा में बात करता था। वह उनके साथ छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान लिए हैं। चार अगस्त को पुलिस से मामले की शिकायत की गई थी। पुलिस ने अदालत के सामने छात्राओं के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है।