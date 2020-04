29 April Asteroid Live Updates : कुछ घंटों बाद पृथ्‍वी के करीब आने वाला है विशाल Asteroid, जानिये ताजा अपडेट

29 April Asteroid Live Updates : आखिर वह पल आने ही वाला है जिस पर देश व दुनिया के वैज्ञानिकों की नजरें गढ़ी हैं। अब से कुछ ही घंटों बाद यानी 29 अप्रैल, बुधवार को एक विशालकाय Asteroid उल्‍का पिंड पृथ्‍वी के करीब आने वाला है। अभी तक प्राप्‍त जानकारी के अनुसार यह पृथ्‍वी से लगभग 40 लाख मील के फासले से गुजर जाएगा और हम सुरक्षित बच जाएंगे। हालांकि NASA इसके मूवमेंट पर पूरी नज़र बनाए हुए है। यदि यह अपनी कक्षा से थोड़ा भी हिलता है तो यह मुसीबत पैदा कर सकता है। यह ईस्‍टर्न टाइम के अनुसार बुधवार सुबह 5 बजकर 56 मिनट पर और भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास पृथ्‍वी के निकट होकर गुज़रेगा। इस घटना के बारे में हम आपको सारी अपडेट यहां देंगे।

- वैज्ञानिकों और आम लोगों सभी के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। यह बेहद तेज है और विशाल भी। करीब 1.2 मील चौड़ा यह पिंड अपने निर्धारित समय पर बिजली की गति से तेजी से नजदीक आता जा रहा है।

- इसकी रफ्तार 19 हजार किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ताजा तस्‍वीर सामने आई है। मजे की बात यह है कि इसकी आकृति किसी मॉस्‍क लगाए चेहरे जैसी नज़र आ रही है। मॉस्‍क जैसी आकृति का कारण इस पर मौजूद पहाड़ी नुमा स्‍थान और खाली मैदानों की लकीरें हैं।

- जब यह धरती के पास होगा तब इसकी दूरी पृथ्‍वी व चांद की दूरी की 15 गुना दूरी के समान होगी। धरती से चांद की दूरी 3 लाख किमी है, यानी यह उल्‍का पिंड पृथ्‍वी से 30 लाख से भी अधिक किमी की दूरी से गुज़र जाएगा।

- यह अपने आप में बड़े आकार का है। 1998 में नासा ने इसका पता लगा लिया था, इसी के चलते इसका नाम 1998 OR2 रखा गया है।

- यही उल्‍का पिंड आज से 59 साल बाद यानी वर्ष 2079 में वापस सौर मंडल में आएगा। अरेबिको वेधशाला के स्‍पेशलिस्‍ट फ्लेवियन वेंडीटी का कहना है कि 2079 में यह खतरनाक साबित हो सकता है क्‍योंकि तब इसकी पृथ्‍वी से दूरी महज 3.5 गुना ही रह जाएगी। यानी अभी इसकी आर्बिट का निरीक्षण एवं अध्‍ययन जरूरी है क्‍योंकि भविष्‍य में यह कभी भी पृथ्‍वी के लिए बड़ा संकट बन सकता है।

नासा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल नासा एस्‍टेरॉयड वॉच पर इस एस्‍टेरॉयड से जुड़ी सारी ताजा जानकारी व अपडेट उपलब्‍ध है। विश्‍व भर के लोगों के मन में यदि इसे लेकर कोई सवाल, जिज्ञासा है तो उसके लिए भी खुला मंच रखा गया है। कोई भी यहां अपने सवाल पूछ सकता है जिस पर नासा के विशेषज्ञ जवाब देंगे और जिज्ञासा मिटाएंगे। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ स्‍टडीज का कहना है कि 29 अप्रैल, बुधवार को ईस्‍टर्न टाइम सुबह 5.56 पर यह एस्‍टेरॉयड पृथ्‍वी के निकट होकर गुज़र जाएगा। इसकी पृथ्‍वी से टकराने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है।

Radar images obtained by the Arecibo Observatory in Puerto Rico revealed that recently-discovered #asteroid 2020 BX12 is a binary asteroid with its own small moon! Several asteroids have moons, a few even have two. https://t.co/MSfWIlYFtL @NAICobservatory pic.twitter.com/6kpA1lkEQP — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 13, 2020

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg — Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020

Another perspective of the approach and back-away during Checkpoint rehearsal! This image series shows the navigation camera’s perspective during the event. Near the end, site Nightingale comes into view at the bottom of the frame. Details: https://t.co/BYuVZx1ZAE pic.twitter.com/bZNCmT5YFQ — NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) April 23, 2020

29 April 2020 को पृथ्‍वी से आखिर कितना करीब होगा Asteroid

NASA के अनुसार जब यह पृथ्‍वी के पास से गुजरेगा तो यह बहुत पास होगा। लेकिन इस पास होने का क्‍या अर्थ है। खगोलीय भाषा में समझें तो यह पृथ्‍वी एवं चांद की दूरी का भी 16 गुना होगा। पृथ्‍वी और चांद के बीच की दूरी करीब 3 लाख मील है। यानी एस्‍टेरॉयड करीब 48 लाख मील दूर से गुजरेगा लेकिन इसके बावजूद इसे करीब से गुजरना कहा जा रहा है, यह सुनकर सचमुच बहुत हैरत होती है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि पास यानी कितना पास और दूर यानी कितना दूर। आइये आपको NASA के ही कुछ स्‍पेशल वीडियो के ज़रिये समझाने की कोशिश करते हैं।

Asteroid close approaches happen sometimes, but just how "close" is a close approach? Do this #NASAatHome activity with Dr. Kelly Fast from NASA's #PlanetaryDefense Coordination Office (PDCO) to find out! More about NASA’s PDCO: https://t.co/pxKEMkVdRz Questions? Use #askNASA pic.twitter.com/fkHPLEK17z — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 31, 2020

How “close” does an #asteroid need to pass by Earth to be a “close approach”? How many near-Earth objects have been found thus far, and how many are still out there? Ask your questions using #askNASA and have the chance for yours to be answered by our #planetarydefense experts! pic.twitter.com/scX2dkbLH9 — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 13, 2020

Have you been hearing about asteroid 1998 OR2’s close approach on April 29? Rest assured that this asteroid will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. Have other questions about #asteroids and #planetarydefense? Ask them using #askNASA! pic.twitter.com/a3WhttAoED — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 14, 2020

Asteroid 1998 OR2 will safely pass by Earth at a distance of 3.9 million miles/6.2 million km on April 29. Astronomers studying the #asteroid with radar are also keeping a safe distance—from each other! Just another day for #planetarydefense https://t.co/32BSc0TkPM — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 20, 2020

Have you ever had a question about #asteroids but didn’t know where to go? Now is your chance to ask! Tag your questions below using #askNASA and your question may be answered later this month by our #planetarydefense experts! pic.twitter.com/UskKXdSVYh — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 10, 2020

गत 4 मार्च को USA अमेरिकी स्‍पेस रिसर्च एजेंसी नासा NASA (National Aeronautics and Space Administration) ने घोषणा की थी कि 29 अप्रैल को स्‍थानीय समय सुबह 5 बजकर 56 मिनट पर यह Asteroid एस्‍टेरायड पृथ्‍वी के पास से गुज़रेगा। यह भी कहा गया कि 1998 OR2 नाम का यह एस्‍टेरायड संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है क्‍योंकि यह अपने आप में बहुत विशाल है। ऐसा एस्‍टेरायड पहले कभी नहीं देखा गया और शायद यह पृथ्‍वी के पास से गुज़रने वाला सबसे बड़ा Asteroid एस्‍टेरायड है।

एक मील चौड़ा, 4 किमी विशाल

यह एस्‍टेरायड आकार में बहुत बड़ा है। इसका आकार कम से कम एक मील चौड़ा या 1.8 किमी है और पृथ्‍वी के आकाश की गणना पर आधारित 4.1 किमी जितना विशाल है। नासा एस्‍टेरायड वॉच ने दोहराया कि हालांकि यह एस्‍टेरायड पृथ्वी पर एक संभावित खतरनाक प्रभाव पैदा कर सकता है, बावजूद बहुत संभावना है कि इसका पृथ्वी पर या पृथ्वी पर कोई सीधा प्रभाव पड़ेगा।

यहां देखें आधिकारिक सूचना

Asteroid Watch के Twitter Handle पर इसकी आधिकारिक जानकारी देखी जा सकती है। यह पृथ्‍वी के बहुत पास से गुजरेगा लेकिन टकराएगा नहीं। अंतरिक्ष की भाषा में बहुत पास का मतलब भी बहुत-बहुत दूर होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस समय यह पृथ्‍वी के निकट से गुजरेगा तब उसकी यहां से दूरी करीब 4 मिलियन किमी यानी 40 लाख किमी होगी। इस Asteroid की गति पृथ्‍वी के पास से गुजरते समय 20 हजार मील प्रति घंटा हो जाएगी।

1998 में NASA को पता चला था

अमेरिका की अंतरिक्ष शोध अनुसंधान एजेंसी नासा NASA को इस Asteroid के बारे में वर्ष 1998 में ही पता चल गया था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम 52768 व 1998 ओआर-2 दिया है। इसकी कक्षा चपटे आकार की है। इसकी खोज 1998 में हुई थी और तभी से वैज्ञानिक इसका लगातार अध्ययन कर रहे हैं।

1344 दिन में पूरी करता है सूर्य की परिक्रमा

यह लघुग्रह 1344 दिनों में सूर्य की एक बार परिक्रमा पूरी करता है। हालांकि यह सच है कि यह बेहद खतरनाक है। यदि यह वास्‍तव में पृथ्‍वी से टकरा जाता है तो बड़ी तबाही ला सकता है। गनीमत है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है।

2079 में यही ग्रह वापस आएगा पृथ्‍वी के निकट

इस ग्रह से अभी तो घबराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है लेकिन आज से ठीक 59 साल बाद यानी वर्ष 2079 में यही लघु ग्रह के पृथ्‍वी के निकट आने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसकी गणना की है। इसके अनुसार, यह 16 अप्रैल 2079 को हमारी धरती के पास से गुजरेगा। तब यह धरती से मात्र 18 किमी की दूरी से गुजरेगा। चूंकि यह दूरी अत्‍यंत कम है, ऐसे में इसके पृथ्‍वी से टकराने की गुंजाइश ना के बराबर है।

इसके पास से गुजरने का पृथ्‍वी पर प्रभाव

इस Asteroid को वैज्ञानिकों ने 527768 (1998 OR2) नाम दिया है। यह पृथ्‍वी से लगभग चार मिलियन किमी दूर से गुजर जाएगा। यह दूरी कितनी है, इसे ऐसे समझें। यह आंकड़ा पृथ्‍वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी का करीब 16 गुना ज्‍यादा है। यानी पृथ्‍वी पर इसका सीधे तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। धरती के नष्‍ट होने या महाविनाश जैसी घटना यह ताजा दावा भी पिछले तमाम सैकड़ों दावों की तरह ही खोखला है।

This is also going on in some parts of east and north Africa,and also some Asia countries,,,then we also have Asteroid coming to earth on the 29th of April..the world is in big mess #COVID19NIGERIA pic.twitter.com/odFzJzBljQ — Desire (@Desire53048848) March 19, 2020

This sequence of images shows the ejecta thrown out of the artificial crater. Images were taken 185s before the impact and 3s, 5s, 36s, 100s, 192s, 396s and 489s after the SCI collision. The right image is an enlargement of the left. (📷 JAXA, Kobe University and collaborators.) pic.twitter.com/GFtFCDf0bg — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) March 20, 2020

On April 29. asteroid 1998 OR2 will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. A @Daily_Express article implying there is a "warning" about this asteroid is false. A complete listing of all asteroid passes is always public at https://t.co/i6i8HwCDJq. Carry on! — Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 4, 2020

On April 29. Asteroid 1998 OR2 will safely pass Earth by 3.9 million miles /6.2 million km. A @ Daily Express article implying there is a "Warning" about this asteroid is false. A complete listing of all asteroid passes is always public at cneos. Jpl. nasa. gov/ca. Carry on!😉 pic.twitter.com/HaJJPo5YuB — Abhijit Mukherjee (@Abhijit33737107) March 21, 2020

Is the world going to end on April 29, 2020.@NASA had predicted that the asteroid will fly past Earth at a distance of approximately 4 million miles on April 29, 2020. pic.twitter.com/5ptkdMENCe — Bibek Debbarma (@Bibekdebbarman1) March 20, 2020

A 4.1KM asteroid will close-in on Earth in April, NASA has confirmed - Could end human civilisation if it hits pic.twitter.com/khIEbXfmoE — Malo reports (@MaloReports) March 19, 2020

Sunrise over the Earth seen from space. Credit: ESA/NASA pic.twitter.com/9CNfMgpELA — Wonder of Science (@wonderofscience) March 22, 2020

Awesome radar imagery of #asteroid (52768) 1998 OR2 & flyby simulation in video below. It will have a SAFE “close” flyby of #Earth on April 29 & it’s closest approach will be 6.3 million kms. Asteroid flybys are nothing new! Credit: Arecibo Observatory/NASA/NSF/Steve Spaleta pic.twitter.com/Uji4aJWU0W — Mark Steven ☀️🌏🌗🪐☄️✨🚀 (@_MarkSteven) April 26, 2020

Asteroid 52768 (1998 OR 2). This Asteroid will Pass near to earth on 29 April 3:26 PM at a distance of 6.3 Million KM. @NASA @isro #Asteroid2020 pic.twitter.com/OkAPlI5zJ6 — jagdeep mohanta (@jagdeep8812) April 27, 2020

