किसान नेता राकेश टिकैत पर कुछ शरारती तत्वों ने काली स्याही फेंक कर उनका पूरा चेहरा काला कर दिया। आयोजकों व शरारती तत्वों के बीच प्लास्टिक की कुर्सियां हवा में फेंकी गईं। बेंगलुरु के गांधी भवन में आयोजित किसान संगठनों के सम्मेलन में इस हमले के बाद हंगामा हो गया। आयोजकों और शरारती तत्वों के बीच हाथापाई से लेकर प्लास्टिक की कुर्सियां हवा में फेंक-फेंक कर मारने तक का नजारा देखने को मिला। इस सिरफुड़व्वल के बीच शरारती तत्वों ने मोदी-मोदी के नारे भी लगाए। इस घटना के तुरंत बाद इसमें शामिल तीन लोगों को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाकियू नेता ने हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया लेकिन भाजपा ने इंकार कर दिया है।

ऐसे हुई यह घटना

किसान सम्मेलन के आयोजकों ने एक प्रेस कांफ्रेस करके स्याही प्रकरण के लिए किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर पर अपना शक जताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक स्टिंग आपरेशन किया गया था जिसमें टिकैत को बुलाया गया था। भीड़ में शरारती तत्व पत्रकारों की तरह बर्ताव कर रहे थे और कार्यक्रम के नोट्स भी बना रहे थे। उनमें से एक अचानक मंच पर चढ़ा और टिकैत के सामने रखे माइक को ठीक करने का दिखावा किया और झट से उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी। इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार और आम आदमी पार्टी ने भी घटना की निंदा की है।

पुलिस ने नहीं दी सुरक्षा

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता टिकैत ने सोमवार को जनसभा में स्याही पोते जाने के बाद नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। यह सब सरकार की मिलीभगत से हुआ है। दूसरी ओर, कर्नाटक के गृह मंत्री अरगा जनेंद्र ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हैं। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है।

Bengaluru | No security has been provided by local police here. This has been done in collusion with the government: Bhartiya Kisan Union leader Rakesh Tikait on ink attack on him pic.twitter.com/P5Jwcontc7

— ANI (@ANI) May 30, 2022