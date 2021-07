गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें यह तय किया गया है कि वर्तमान में राज्य के 8 प्रमुख शहरों में रात का कर्फ्यू 31 जुलाई (रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक) से घटाकर 1 घंटे कर दिया गया है। पहले यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक था। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे। राज्य में 31 जुलाई से खुले स्थानों में सार्वजनिक समारोहों में 400 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। बंद स्थानों में 50% तक बैठने की क्षमता वाले कार्यों की अनुमति है। आगामी गणेशोत्सव के लिए सार्वजनिक रूप से अधिकतम 4 फीट की गणेश प्रतिमा की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

Gujarat | Chief Minister Vijay Rupani chaired the core committee meeting today

Night curfew, currently in force in 8 major cities in the state, has been reduced to 1 hour from July 31 (11 pm to 6 am). Earlier, it was 10 pm to 6 am. Hotels & restaurants to be opened till 10 pm. pic.twitter.com/zAxoB3McTJ

