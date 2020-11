43 Chinese App Banned In India: भारत सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए 43 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। इन ऐप से देश की सुरक्षा को खतरा था, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत देश में यूजर्स अब 43 मोबाइल ऐप को एक्‍सेस नहीं कर सकेंगे। इन ऐप के बारे में पर्याप्‍त जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। ऐप्स की सूची में चीन के रिटेल दिग्गज अलीबाबा ग्रुप जैसे अलीबाबा वर्कबेन्च और कैमकार्ड के चार स्वामित्व शामिल हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है, "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी कर 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को रोक दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप के उपयोग को रोकने का आदेश जारी किया है। इसी साल सरकार 59 चीन के ऐप सहित मशहूर वीडियो ऐप टिक टोक को भी बैन कर चुकी है। इसके अलावा पबजी मोबाइल गेम पर भी देश में पाबंदी लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 43 और मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया।

सरकार ने कहा कि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 43 मोबाइल ऐप को भारत में यूजर्स द्वारा एक्सेस किए जाने से रोक रही है। मोबाइल App के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही गतिविधियों में शामिल थे। “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें 43 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को रोक दिया गया है।

इन ऐप के बारे में इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई उन गतिविधियों में संलग्न करने के लिए की गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रही हैं। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप्स की पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।"

कब कितने ऐप किए गए बैन

इससे पहले 29 जून को, सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया था और 2 सितंबर, 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत अन्य 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। “भारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 43 मोबाइल ऐप तक पहुंच को रोकते हुए एक आदेश जारी किया। जुलाई में सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें टिकटोक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र और हेलो शामिल थे। सरकार ने चीनी हैंडसेट निर्माता श्याओमी के ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें Mi कम्युनिटी और Mi वीडियो कॉल शामिल हैं। सितंबर में, सरकार ने 118 और अधिक अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया - ज्यादातर चीनी - यह कहते हुए कि उन्होंने देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा किया है।

यहां देखें सभी 43 ऐप्‍स की सूची List of 43 apps banned in India:

AliSuppliers Mobile App

Alibaba Workbench

AliExpress - Smarter Shopping, Better Living

Alipay Cashier

Lalamove India - Delivery App

Drive with Lalamove India

Snack Video

CamCard - Business Card Reader

CamCard - BCR (Western)

Soul- Follow the soul to find you

Chinese Social - Free Online Dating Video App & Chat

Date in Asia - Dating & Chat For Asian Singles

WeDate-Dating App

Free dating app-Singol, start your date!

Adore App

TrulyChinese - Chinese Dating App

TrulyAsian - Asian Dating App

ChinaLove: dating app for Chinese singles

DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online

AsianDate: find Asian singles

FlirtWish: chat with singles

Guys Only Dating: Gay Chat

Tubit: Live Streams

WeWorkChina

First Love Live- super hot live beauties live online

Rela - Lesbian Social Network

Cashier Wallet

MangoTV

MGTV-HunanTV official TV APP

WeTV - TV version

WeTV - Cdrama, Kdrama&More

WeTV Lite

Lucky Live-Live Video Streaming App

Taobao Live

DingTalk

Identity V

Isoland 2: Ashes of Time

BoxStar (Early Access)

Heroes Evolved

Happy Fish

Jellipop Match-Decorate your dream island!

Munchkin Match: magic home building

Conquista Online II

Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India, under section 69A of the Information Technology Act. Action taken based on inputs regarding these apps for engaging in activities prejudicial to India's sovereignty, integrity, defence, security & public order. pic.twitter.com/ACVffY3SKF

— ANI (@ANI) November 24, 2020