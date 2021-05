देश में कोरोना की वैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक के अपने ही 50 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा एल्ला ने ट्ववीट कर यह जानकारी दी। इस पर कई लोगों ने कंपनी और उनकी वैक्सीन पर सवाल उठाये हैं। वैसे सुचित्रा एल्ला की ये ट्वीट राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन मुहैया नहीं कराने जाने की शिकायतों के जवाब में थी। कोवैक्सीन की सप्लाई को लेकर कुछ राजनेताओं की ओर की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए सुचित्रा ने ट्वीट किया, "कुछ राज्यों के हमारे इरादे को लेकर शिकायत करने से निराशा होती है। हमारे 50 एंप्लॉयी कोरोना होने के कारण छुट्टी पर हैं। इसके बावजूद हम आपके लिए लॉकडाउन की स्थिति में सप्ताह में सातों दिन और 24 घंटे काम कर रहे हैं।"

Covaxin dispatched 10/5/21.18 states have been covered thou in smaller shipments. Quite disheartening to the teams to hear Some states complaining about our intentions. 50 of our employees are off work due to covid, yet we continue to work under pandemic lockdowns 24x7 for U 🇮🇳 pic.twitter.com/FmQl4vtqXC

