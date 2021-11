52nd International Film Festival: भारत का 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू हो गया। पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसका हिस्सा होंगे। इस दौरान प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष 2021 का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यह भारतीय सिनेमा के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सभी स्तरों पर सामग्री निर्माण और प्रसार में घरेलू और विश्व स्तर पर अविश्वसनीय संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। इस परिप्रेक्ष्य के साथ, 52वें आईएफएफआई ने दुनिया भर की फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के विविध गुलदस्ते को एक साथ लाया है। पहली बार आईएफएफआई ने ओटीटी प्लेटफार्मों को आने, भाग लेने, प्रस्तुत करने और दिखाने की अनुमति दी है कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में क्या बनाया है।

हेमा ने कहा यह मेरे श्रम का फल

प्रसिद्ध अभिनेत्री-भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने #IFFI2021 में वर्ष 2021 की भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा, "यह वर्षों से मेरे श्रम का फल है। सांसद के रूप में भी मैं मथुरा के विभिन्न काम करता हूं। इससे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहले मैं एक नर्तक, फिल्म कलाकार थी और अब एक सांसद हूं।"

"It's a fruit of my labour over the yrs. As MP too I do various works of Mathura. That creates an impact, as earlier I was a dancer, film artist & now an MP"

