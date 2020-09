Indian Railway : रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। अनलॉक 4 में ट्रेनों के संचालन को लेकर आज रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब देश में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी और इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इन विशेष ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी। जरूरत के हिसाब से जहां भी नई ट्रेन की मांग होगी या लंबी प्रतीक्षा सूची होगी वहां क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। जल्‍द ही इस बारे में अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये स्‍पेशल ट्रेनें मौजूदा वक्‍त में चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्‍त होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव (VK Yadav) ने बताया कि परीक्षाओं के लिए या ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किए जाने पर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उन्‍होंने यह भी बताया कि भले ही कोरोना संकट की वजह से कुछ निविदा और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर असर पड़ा हो लेकिन बुलेट ट्रेन परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है। उनहोंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पटरियों के किनारे जमा कचरा हटाने के लिए दिल्ली सरकार और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्‍त रूप से कदम उठाए गए हैं।

