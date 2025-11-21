मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Haryana के 80 वर्षीय बुजुर्ग ने 15 हजार फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, Video देख CM की भी अटकी सांसें

    हरियाणा के 80 वर्षीय बलदेव सिंह ने 15 हजार फीट से पैराशूट जंप कर सबको चौंका दिया। उनका वीडियो वायरल हो गया है, जिसे लाखों लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें कूल दादू कहा जा रहा है। हरियाणा के सीएम ने भी उनकी सराहना करते हुए ट्वीट किया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 10:17:11 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 11:04:37 AM (IST)
    Haryana के 80 वर्षीय बुजुर्ग ने 15 हजार फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, Video देख CM की भी अटकी सांसें
    80 वर्षीय बुजुर्ग का हैरतअंगेज कारनामा। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. 80 वर्षीय बुजुर्ग ने 15 हजार फीट से छलांग लगाई
    2. वीडियो वायरल, लाखों व्यूज और लाइक्स मिले
    3. लोग बुला रहे “कूल दादू”, बढ़ी लोकप्रियता

    एजेंसी, हरियाणा। हरियाणा के 80 वर्षीय बुजुर्ग ने 15 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सबको चौंका दिया है। उनकी पैराशूटिंग का यह हैरतअंगेज नजारा कैमरे में कैद हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग उनके वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। उनको कूल दादू के नाम से बुलाया जा रहा है।

    वीडियो की शुरुआत में उनका पोता उनसे पूछता है कि दादा डर लग रहा है। बुजुर्ग बहुत ही आत्मविश्वास ने बिना डरे कहते हैं कि हमने तो बेटा भगवान भी डरे है। मैं बात्ता गांव का हरियाणवी हूं।

    मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता है। उसके बाद वह अपने पोते के साथ 15 हजार फीट की ऊंचाई से कूद गए। एक मिनट के फ्री फॉल में उन्होंने आसमान का आनंद लिया। इस दौरान वह 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे आ रहे थे। उसके बाद पैराशूट से सुरक्षित लैंडिंग की।


    सीएम ने ट्वीट कर की तारीफ

    उनकी पैराशूटिंग की वीडियो को पोते ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहां यह काफी वायरल हो गई। इसको अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसको 5.9 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनको हरियाणा की शान बता रहे हैं।

    सीएम नायाब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बात्ता के बलदेव सिंह ने दिखा दिया कि हरियाणवी खून में जवान रहने का राज होता है, गर्व है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.