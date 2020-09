Kosi Rail Mega Bridge: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए Kosi Rail Mega Bridge का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ कोसी के लोगों का 86 साल का सपना पूरा हो जाएगा। कोसी नदी के कारण दो हिस्सों में बंटा क्षेत्र एक बार फिर रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस राज्य को कई सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार को कई नई ट्रेनों का तोहफा मिलेगा।

पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोसी नदी पर बने रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी इसी के साथ सुपौल स्टेशन से सहरसा-आसनपुर कुपहा डेमू ट्रेन की शुरुआत करेंगे। इसकी वजह से इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोलकाता, दिल्ली और मुंबई तक की लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करना सुविधाजनक हो जाएगा।

पीएम मोदी इसके अलावा बिहार से जुड़ी रेल परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2003 में इस सेतु की आधारशिला रखेंगे। इस 1.9 किलोमीटर लंबे रेल पुल पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है।

A boost to Rail Infrastructure in Bihar!

Shri Narendra Modi, Hon'ble PM to dedicate Kosi Rail Mega Bridge & other Rail infrastructure projects to the nation and flag off five new trains in Bihar on 18th Sept. 2020 -12 Noon.

This will enhance the Rail connectivity in the region. pic.twitter.com/pdSSFnMQJj

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 17, 2020