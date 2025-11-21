बिहार में नौकरी के बहाने MP की लड़की को देह व्यापार में धकेला, पीड़िता इस तरह दलदल से निकलने में रही कामयाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बहादुरगंज (किशनगंज): बिहार के किशनगंज जिले के बहादुर गंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर रेड लाइट एरिया में बाहर से बहला-फुसलाकर लाई जा रही युवतियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। गुरुवार की रात देह व्यापार के दलदल में फंसी एक युवती भागने में सफल हुई और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस तक पहुंची। युवती की निशानदेही पर बहादुरगंज पुलिस ने दारुल उलूम चौक के समीप से तीन और युवतियों को मुक्त कराया।

सभी का मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 23 वर्षीय युवती ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में कहा कि एक माह पहले वह अपने घर मध्य प्रदेश से रोजगार के सिलसिले में पटना आई थी, जहां दो लड़कियों द्वारा नौकरी का झांसा देकर उसे बिशनपुर लाया गया, फिर बहादुरगंज के प्रेम नगर स्थित रेड लाइट एरिया में उससे जबरन देह व्यापार करवाया जाता था। देह व्यापार के धंधे में फंसी युवती दलदल से निकलने की फिराक में थी।