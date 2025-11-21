बिहार में नौकरी के बहाने MP की लड़की को देह व्यापार में धकेला, पीड़िता इस तरह दलदल से निकलने में रही कामयाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बहादुरगंज (किशनगंज): बिहार के किशनगंज जिले के बहादुर गंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर रेड लाइट एरिया में बाहर से बहला-फुसलाकर लाई जा रही युवतियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। गुरुवार की रात देह व्यापार के दलदल में फंसी एक युवती भागने में सफल हुई और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस तक पहुंची। युवती की निशानदेही पर बहादुरगंज पुलिस ने दारुल उलूम चौक के समीप से तीन और युवतियों को मुक्त कराया।
सभी का मेडिकल जांच कराने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 23 वर्षीय युवती ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में कहा कि एक माह पहले वह अपने घर मध्य प्रदेश से रोजगार के सिलसिले में पटना आई थी, जहां दो लड़कियों द्वारा नौकरी का झांसा देकर उसे बिशनपुर लाया गया, फिर बहादुरगंज के प्रेम नगर स्थित रेड लाइट एरिया में उससे जबरन देह व्यापार करवाया जाता था। देह व्यापार के धंधे में फंसी युवती दलदल से निकलने की फिराक में थी।
गुरुवार की रात तकरीबन 10 बजे रेडलाइट एरिया से निकलने में पीड़िता कामयाब हो गई। पीड़िता किसी तरह वहां से निकल कर ठाकुरगंज बहादुरगंज मुख्य मार्ग एनएच 327 ई स्थित आर हुसैन चौक तक पहुंची, जहां नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि वसीकुर रहमान ने युवती से पूछताछ की। पीड़िता ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की रहने वाली है।
नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा घटना की सूचना बहादुरगंज पुलिस को दी गई। जहां सूचना के साथ ही पुलिस ने पीड़िता युवती को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसकी निशानदेही पर रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर अन्य तीन लड़की को भी देहव्यापार के धंधे से मुक्त कराया है। बहादुरगंज के थानाध्यक्ष संदीप कुमार का कहना है कि पीड़िता युवती द्वारा दिए गए बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। देह व्यापार के धंधे में संलिप्त आरोपितों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।