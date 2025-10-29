पंजाब में शिक्षा का स्वर्ण युग, सरकारी स्कूलों ने नीट और जेईई में बनाई नई मिसाल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में पंजाब ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में राज्य ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया।

कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिखाया। सरकारी स्कूल अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक बन चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी छात्रों ने सफलता दर्ज की: 845 ने नीट, 265 ने जेईई मेन्स, 44 ने जेईई एडवांस्ड पास किया।