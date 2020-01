केरल से आज एक सांप्रदायिक सौहार्द्र की मिसाल सामने आई है। यहां एक हिंदू युवक व युवती का विवाह एक मस्जिद में हुआ। इतना ही नहीं, यह विवाह पूरी तरह से हिंदू धर्म की रीति व रिवाजों के अनुसार ही संपन्‍न हुआ। क्षेत्र में यह शादी आज चर्चा का विषय बनी हुई है।

यह वाकया केरल में Alappuzha's Kayamkulam के चैरूवेली मुस्लिम जमात मस्जिद में हुआ। इसकी वजह यह थी कि लड़की की मां गरीब है। इसके चलते वह शादी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में उसने मस्जिद कमेटी को समस्‍या बताई। कमेटी ने उसकी मदद करने का फैसला किया और लड़की की शादी मस्जिद में कराई गई। उसके धर्म का ख्‍याल रखते हुए शादी हिंदू धर्म के अनुसार ही कराई गई।

Kerala: A Hindu couple tied knot at Cheruvally Muslim Jamaat mosque in Alappuzha's Kayamkulam, today. After the girl's mother was unable to raise money for the wedding, the mosque committee decided to help her and the marriage was performed as per Hindu rituals. pic.twitter.com/Fnzb7eBQUf

