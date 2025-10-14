मेरी खबरें
    राजस्‍थान के जैसलमेर में चलती बस में लगी आग, जान बचाने के लिए कूदे यात्री, 10 की मौत की आशंका

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 09:41:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 09:47:02 PM (IST)
    जैसलमेर में बस में लगी आग।

    1. अधिकारियों ने घायलों के बेहतर इलाज के लिए अलर्ट किया है
    2. प्रशासन को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिये गए हैं।
    3. मुख्यमंत्री खुद मौके पर जाएंगे और घटनास्थल का दौरा करेंगे।

    एजेंसी। राजस्थान के जैसलमेर में भयानक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक चलती बस में भीषण आग लगने के बाद अफरा-तफरी मच गई। बस में आग लगते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और इस हादसे में तीन बच्चों समेत 16 यात्रियों के गंभर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है।

    इस दर्दनाक हादसे के बाद फायर ऑफिसर ने जानकारी दी है कि इस घटना में 10 से 12 लोगों की मौत की आशंका है। इस घटना में यात्रियों के चेहरे और हाथ-पैर बुरी तरह झुलस गए। कई यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है।


    गंभीर घायल जोधपुर रेफर

    इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में मदद की और सभी घायलों को राजकीय जवाहर अस्पताल ले जाया गया है। इसके साथ ही, गंभीर रूप से घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है। फिलहाल, शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

    बस में कितने यात्री सवार थे, इसे लेकर फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है और कलेक्टर प्रताप सिंह नथावत, एसपी अभिषेक शिवहरे मौके पर मौजूद हैं। मौके पर पहुंचकर दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है।

    CM भजनलाल शर्मा ने लिया फीडबैक

    राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे के बाद इसका फीडबैक लिया है और जिला प्रशासन के साथ उन्होंने संपर्क साधा है। इस हादसे को लेकर सीएम कार्यालय एक्टिव मोड पर है और सीएम ने अधिकरियों के त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

    अधिकारियों ने अस्पतालों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए अलर्ट किया है और प्रशासन को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री खुद मौके पर जाएंगे और घटनास्थल का दौरा करेंगे।

