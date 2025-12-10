पंजाब में ऊर्जा सुधार का नया अध्याय: "रोशन पंजाब" से स्थायी 24×7 बिजली आपूर्ति की दिशा में प्रगति

पंजाब सरकार ने बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए “रोशन पंजाब” परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की विजन-आधारित यह पहल राज्य को आने वाले वर्षों में बिजली कटौती-मुक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। 5,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य उद्योगों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और निरंतर बिजली आपूर्ति देना है।

मुख्यमंत्री मान का कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं, बल्कि पंजाब की आर्थिक आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। वर्तमान में पंजाब देश में चौथे सबसे कम औद्योगिक बिजली दर प्रदान करने वाला राज्य है, जिससे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से लंबित वोल्टेज उतार-चढ़ाव की समस्या के समाधान पर भी तेजी से काम हो रहा है।

राज्य के 13 नगर निगम क्षेत्रों में लो-टेंशन नेटवर्क का आधुनिकिकरण किया जा रहा है। इसके तहत पुराने और झूलते तारों को बदला जा रहा है, खतरनाक खुले मीटर बॉक्स सील किए जा रहे हैं और लाइनों को अधिक ऊंचाई पर ले जाकर सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ किया जा रहा है। लुधियाना पश्चिमी डिवीजन में इसका पायलट सफल रहने के बाद इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया जा रहा है।

उपभोक्ता सुविधा के लिए मोहाली में अत्याधुनिक 24×7 कॉल सेंटर (1912) स्थापित किया गया है, जहां 180 प्रशिक्षित कर्मचारी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने पहली बार किसी निजी पावर प्लांट—गोइंदवाल थर्मल—को खरीदकर उसे "श्री गुरु अमरदास जी थर्मल पावर प्लांट" नाम दिया, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। “रोशन पंजाब” आज पारदर्शिता, आधुनिक प्रबंधन और स्थायी ऊर्जा अवसंरचना का प्रतीक बन चुका है।