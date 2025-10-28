मेरी खबरें
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 05:31:53 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 05:32:59 PM (IST)
    पंजाब में निवेश का नया दौर: उद्योगों की पहली पसंद बना राज्य
    पंजाब में बढ़ रहा है निवेश।

    HighLights

    1. 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव।
    2. 4.7 लाख रोजगार के अवसर खुले हैं।
    3. राज्य में 24 सेक्टोरल कमेटियां गठित।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब अब निवेश का हॉटस्पॉट बन गया है। मार्च 2022 से अब तक राज्य को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 4.7 लाख रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है।

    राज्य में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, कारगिल, वर्धमान, ओसवाल जैसी कंपनियों ने निवेश किया। नीदरलैंड्स की कंपनी डी ह्यूज ने 150 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पशु फ़ीड प्लांट स्थापित किया। इस प्लांट की वार्षिक क्षमता भविष्य में 240 किलोटन तक बढ़ाई जाएगी।


    सरकार ने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल शुरू किया, जो निवेशकों को सभी औद्योगिक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। राइट टू बिज़नेस एक्ट ने उद्योग शुरू करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई।

    राज्य में 24 सेक्टोरल कमेटियां गठित की गईं, जिनमें उद्योग जगत के अनुभवी लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा, “सरकार और उद्योग का मिलाजुला प्रयास ही राज्य के सतत विकास और निवेश आकर्षण की कुंजी है।”

    तेजी से विकसित बुनियादी ढांचा, कुशल मानव संसाधन और निवेश-हितैषी नीतियों ने पंजाब को देश-विदेश निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य बना दिया है।

