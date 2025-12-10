उत्कृष्टता की नई पहचान: ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ ने सरकारी शिक्षा को दिया आधुनिक रूप

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू की गई ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ योजना ने पंजाब की सरकारी शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दी है। इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं, वैश्विक मानकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशिष्ट तैयारी के लिए जाना जाता है। आज ये स्कूल बच्चों के प्रतिभा विकास और करियर निर्माण का शक्तिशाली मंच बन चुके हैं।

इस पहल की सफलता परीक्षा परिणामों से स्पष्ट होती है। ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ और अन्य सरकारी स्कूलों के 265 छात्रों ने जेईई मेन्स, 44 ने जेईई एडवांस तथा 848 छात्रों ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता पर जनता का विश्वास मजबूत करती है।

स्कूलों में आधुनिक शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं—स्मार्ट क्लासरूम, हाई-टेक विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, समृद्ध पुस्तकालय, उत्कृष्ट खेल सुविधाएं, स्विमिंग पूल और डिजिटल लर्निंग टूल। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच किसी भी प्रकार की असमानता न रहने देने का विशेष ध्यान रखा है। यहां विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं—जेईई, नीट, एनडीए, सशस्त्र बलों—के लिए विशेष कोचिंग मुफ्त में उपलब्ध है। साथ ही बस सेवा, यूनिफॉर्म, किताबें और जूते भी निशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे आर्थिक बाधाएं शिक्षा के मार्ग में बाधा न बनें।