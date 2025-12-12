मेरी खबरें
    हर गाँव में खेल मैदान: 3,100 आधुनिक स्टेडियमों से नशामुक्त और फिट पंजाब की नींव

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 04:36:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 04:48:58 PM (IST)
    हर गाँव में खेल मैदान: 3,100 आधुनिक स्टेडियमों से नशामुक्त और फिट पंजाब की नींव
    पंजाब में खेल योजनाएं।

    HighLights

    1. ये स्टेडियम केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का मंच नहीं
    2. बल्कि सामाजिक एकता और ग्रामीण विकास का केंद्र बनेंगे
    3. स्थानीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं की पहचान होगी

    पंजाब सरकार ने युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित कर नशे के खिलाफ एक सशक्त एवं सकारात्मक सामाजिक अभियान शुरू किया है। “रंगला पंजाब” और “युद्ध नशों विरुद्ध” के तहत पूरे राज्य में 3,100 अत्याधुनिक स्टेडियमों का निर्माण जारी है। 1,194 करोड़ रुपये की लागत वाली यह विशाल परियोजना पंजाब की नई युवा नीति और सामाजिक जागरूकता का मजबूत आधार बन रही है।

    पहले चरण में बड़े गांवों को प्राथमिकता देते हुए वहाँ बहुउद्देश्यीय खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। इन स्टेडियमों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, क्रिकेट जैसी प्रमुख खेल सुविधाएं होंगी। इसके अलावा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक और योग ज़ोन भी बनाए जा रहे हैं, ताकि पूरा समुदाय इन परिसरों का उपयोग कर सके।


    सरकार का मानना है कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अक्सर कहते हैं, “जहां खेल मैदान होंगे, वहां नशा नहीं होगा।” यही विचार इस परियोजना की मूल भावना है।

    ये स्टेडियम केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का मंच नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और ग्रामीण विकास का केंद्र बनेंगे। स्थानीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं की पहचान होगी और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग आसान होगा।

    3,100 स्टेडियमों की यह पहल केवल निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि पंजाब के युवा भविष्य को सुरक्षित, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना खेलों को जन-आंदोलन में बदलकर नशे पर निर्णायक प्रहार कर रही है।

