Aadhaar Alert: लॉकडाउन जैसे मुश्किल समय में भी Aadhaar से जुड़ी सेवाएं जारी हैं। लॉकडाउन 4.0 लगने के बाद UIDAI ने ट्वीट एक अहम जानकारी दी है, जो हर Aadhaar कार्डधारक के लिए जानना जरूरी है। ट्वीट में लिखा गया है, 'डियर ऑल, लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन के अनुसार जैसे ही राज्य सरकार या जिला अधिकारी अनुमति देते हैं, हमारे रजिस्ट्रार Aadhaar सेवाएं बहाल करने की पूरी तैयारी में हैं।' इसके बाद एक अन्य ट्वीट में लिखा गया कि आप mAadhaar ऐप या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx पर अपॉइंटमेट लेकर आधार से जुड़े अपने जरूरी काम करवा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आधार अब स्लॉट बुकिंग के आधार पर सेवाएं दे रहा है। यानी ऊपर बताई वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए स्लॉट बुक करने के बाद ही यूजर आधार सेंटर पर जा सकेगा। UIDAI ने यह नियम लागू किया है कि आधार सेंटर्स पर भीड़ न हो।

साथ ही UIDAI ने लोगों से अपील है कि वे Aadhaar संबंधी किसी भी सेवा के लिए लॉकडाउन से जुड़े स्थानीय प्रशासन के आदेशों का पालन करें। हर आधार केंद्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है।

Our registrars are preparing for resuming of Aadhaar services wherever it is being permitted by the state/ district authorities as per the new guidelines of #Lockdown4 . 1/3

