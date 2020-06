Aadhaar card आज के वक्त में बेहद जरूरी है और लगभग हर जगह काम आता है। लेकिन कई बार इसमें एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। खासतौर पर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलत होने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको यह भी याद होना चाहिए कि आपके आधार नंबर से कौन सा मेल आईडी रजिस्टर है। अगर आप यह भूल गए हैं तो ऐसे में आपको चाहिए की सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करवाईए। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और कुछ ही सयम में आपका काम हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा।

यूं अपडेट करवाएं अपना मोबाइल नंबर

अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर नहीं है या फिर बदल गया है तो इसके लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। यहा आपको किसी भी तरह के कागजात की जरूरत नहीं होगी।

To add or update mobile number in your Aadhaar, visit any Aadhaar Kendra. No document required. To check the mobile number registered in your Aadhaar, see: https://t.co/bq4PUgqHAd pic.twitter.com/AzkqEpR4Ce

Email Id अपडेट करवाने का यह है तरीका

अगर आप चाहे तो अपना ईमेल आईडी अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए भी आपको अपने नजदिकी आधार केंद्र जाना होगा और वहां आप इसे अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह के कागजातों की जरूरत नहीं होगी।

#AadhaarEssentials

To add or update email ID in your Aadhaar, visit any Aadhaar Kendra. No document required. You can book appointment for the update from: https://t.co/QFcNEqehlP

To verify the email ID registered in your Aadhaar, click: https://t.co/bq4PUgIirL pic.twitter.com/pIA2Cek3YK

— Aadhaar (@UIDAI) June 23, 2020