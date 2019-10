श्रीनगर। मुंबई में आरे के जंगल में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की जहां देशभर में गूंज उठी है। वहीं इसे लेकर कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने विवादित ट्वीट किया है। महबूबा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरे के जंगलों की कटाई को लेकर लिए गए फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट किया है। महबूबा ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आरे के जंगल के मामले को कश्मीर से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है।

बता दें कि अयोध्या मामले पर हो रही रोजाना सुनवाई की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर मसले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई संविधान पीठ को करने के लिए कहा था।

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से राज्य में गरमाई सियासत के बाद महबूबा ने ट्वीट कर लिखा 'Aarey trees > Kashmiri lives'. इसके बाद अगला ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा गया कि वह खुद हैं कि प्रदर्शनकारियों ने आरे में पेड़ों की कटाई को रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने पूछा कि आखिर यही समान अधिकार कश्मीरियों के लिए क्यों नहीं है?

महबूबा ने इस ट्वीट में लिखा 'खुश हूं कि आंदोलनकारी आरे में पेड़ों की कटाई रुकवाने में सफल रहे। एक आश्चर्य यह है कि आखिर कश्मीरियों को ऐसी ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? भारत सरकार दावा करती है कि कश्मीरी अब अन्य भारतीयों के समान हो गए हैं। लेकिन सच यह है कि उन्होंने यहां के लोगों के मूलभूत अधिकारों को भी कम कर दिया है।' गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती का ट्विटर अकाउंट उनकी बेटी इल्तिजा द्वारा संचालित किया जा रहा है।

Glad that activists were able to stop felling of trees at Aarey. One wonders why Kashmiris have been deprived of the very same right to free speech & expression. GOI claims they are now at par with other Indians but truth is they’ve been stripped of even fundamental rights.

