Assam Mizoram Border Disput : असम-मिजोरम सीमा पर सोमवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। असम और मिजोरम के बीच पुराने सीमा विवाद में सोमवार को एक हिंसक झड़पों में कम से कम छह असम पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर पुलिस कर्मियों और नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम-मिजोरम सीमा पर राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के छह जवानों की जान चली गई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया और दावा किया कि मिजोरम पुलिस ने असम पुलिस कर्मियों को अपनी चौकियों से हटने के लिए कहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने और संकट को हल करने का आग्रह किया। पिछले साल भी अक्टूबर में, असम और मिजोरम के निवासियों ने एक सप्ताह के अंतराल में दो बार क्षेत्र को लेकर संघर्ष किया था, जिसमें कम से कम आठ लोग घायल हो गए थे और कुछ झोपड़ियों और छोटी दुकानों को आग लगा दी गई थी। पूर्वोत्तर में लंबे समय से चली आ रही हिंसा अंतर-राज्यीय सीमा के मुद्दों को उजागर करती है, विशेष रूप से असम और इससे अलग हुए राज्यों के बीच यह अधिक देखा जा सकता है। आइये आपको बताते हैं कि यह सीमा विवाद आखिर क्‍या है, कबसे चला आ रहा है और अभी तक इसे लेकर क्‍या कुछ हो चुका है।

गृहमंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बीच, अमित शाह ने बिस्वा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और ज़ोरमथांगा ने उनसे सीमा मुद्दे को सुलझाने और शांति बनाए रखने के लिए कहा। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद दोनों राज्यों के निवासियों द्वारा एक-दूसरे पर घुसपैठ का आरोप लगाने के साथ वर्षों से चला आ रहा है। पिछले महीने भी दोनों ने एक दूसरे पर घुसपैठ का आरोप लगाया था। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से संकट को हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों राज्यों को संकट के समाधान में समय लगेगा। बिस्वा ने पिछले मंगलवार को कहा, "मिजोरम के साथ स्थिति, हालांकि, अनुकूल नहीं है। सीआरपीएफ एडीजी संजीव रंजन ओझा ने बताया कि हमारी सीआरपीएफ कंपनियों ने डीआईजी सिलचर को घटना के बारे में सूचित किया, जिन्होंने बदले में डीजी सीआरपीएफ से संपर्क किया। डीजी सीआरपीएफ ने गृह सचिव को विस्तृत जानकारी दी और बाद में मामले की जानकारी गृह मंत्री को दी गई। सीआरपीएफ को शाम चार बजे के बीच स्थिति पर नियंत्रण करने का निर्देश दिया गया था। शाम 4.30 बजे इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने असम और मिजोरम के उन दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की, जो अपने पुलिस बलों को घटनास्थल से वापस करने पर सहमत हुए।

Honble ⁦ @ZoramthangaCM ⁩ ji , Kolasib ( Mizoram) SP is asking us to withdraw from our post until then their civilians won't listen nor stop violence. How can we run government in such circumstances? Hope you will intervene at earliest ⁦ @AmitShah ⁩ ⁦ @PMOIndia ⁩ pic.twitter.com/72CWWiJGf3

अक्टूबर 2020 में क्या हुआ था

असम के कछार जिले के लैलापुर गांव के निवासी मिजोरम के कोलासिब जिले में वैरेंगटे के पास के इलाकों के निवासियों के साथ भिड़ गए। इस झड़प से कुछ दिन पहले 9 अक्टूबर को भी इसी तरह की हिंसा करीमगंज (असम) और ममित (मिजोरम) जिलों की सीमा पर हुई थी। 9 अक्टूबर को मिजोरम के दो निवासियों की एक खेत की झोपड़ी और एक सुपारी के बागान में आग लगा दी गई थी। कछार में दूसरी घटना में लैलापुर के कुछ लोगों ने मिजोरम पुलिस कर्मियों और मिजोरम निवासियों पर पथराव किया था. कोलासिब के उपायुक्त एच ललथंगलियाना ने कहा, "बदले में, मिजोरम के निवासी लामबंद हो गए और उनके पीछे चले गए।

ऐसे हुई सीमा विवाद की शुरुआत

पूर्वोत्तर में, असम और मिजोरम के निवासियों के बीच, असम और नागालैंड के निवासियों की तुलना में कम बार-बार प्रदर्शन होता है। वर्तमान असम और मिजोरम के बीच की सीमा, जो आज 165 किमी लंबी है, औपनिवेशिक युग की है, जब मिजोरम को असम के एक जिले लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। यह सीमा विवाद 1875 की एक अधिसूचना से उपजा है जो लुशाई पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग करता है, और दूसरा 1933 में, जो लुशाई पहाड़ियों और मणिपुर के बीच की सीमा का सीमांकन करता है।

मिजोरम के लोग अवैध बांग्‍लादेशियों को देते हैं दोष

मिजोरम के नागरिक समाज समूह असम की ओर "अवैध बांग्लादेशियों" (बांग्लादेश से कथित प्रवासी) को दोष देते हैं। छात्र संघ एमजेडपी (मिजो जिरलाई पावल) के अध्यक्ष बी वनलालताना ने कहा था कि अवैध बांग्लादेशी यह सब परेशानी पैदा कर रहे हैं। वे आते हैं और हमारी झोपड़ियों को नष्ट करते हैं, हमारे पौधों को काटते हैं और इस बार हमारे पुलिसकर्मियों पर पथराव करते हैं।

सीमा के सीमांकन को लेकर बना था संघर्ष का मुद्दा

मिजोरम के एक मंत्री ने पिछले साल द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि मिजोरम का मानना ​​है कि सीमा का सीमांकन 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) अधिनियम, 1873 से लिया गया है। मिज़ो नेताओं ने अतीत में 1933 में अधिसूचित सीमांकन के खिलाफ तर्क दिया है क्योंकि मिज़ो समाज से परामर्श नहीं किया गया था। एमजेडपी के वनलालताना ने कहा कि असम सरकार 1933 के सीमांकन का पालन करती है, और यही संघर्ष का मुद्दा था।

यह थी हिंसक झड़पों की वजह

ललथंगलियाना ने कहा, "कुछ साल पहले असम और मिजोरम की सरकारों के बीच एक समझौते के अनुसार, सीमा क्षेत्र में नो मैन्स लैंड में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। हालांकि, लैलापुर के लोगों ने यथास्थिति को तोड़ा और कथित तौर पर कुछ अस्थायी झोपड़ियों का निर्माण किया। मिजोरम की ओर से लोगों ने जाकर उन पर आग लगा दी। दूसरी ओर, कछार के तत्कालीन उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने बताया था कि राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि असम की है।

जिस भूमि पर असम जता रहा हक वहां मिज़ोरमवासी करते आ रहे खेती

पिछले साल 9 अक्टूबर की घटना में, मिजोरम के अधिकारियों के अनुसार यह बात बताई गई थी कि असम द्वारा दावा की गई भूमि पर मिजोरम के निवासियों द्वारा लंबे समय से खेती की जा रही है। हालांकि, अंबामुथन के सांसद करीमगंज डीसी ने कहा कि हालांकि विवादित भूमि पर ऐतिहासिक रूप से मिजोरम के निवासियों द्वारा खेती की गई थी। कागजों के अनुसार तो यह सिंगला वन रिजर्व के अंतर्गत आता है जो कि करीमगंज के अधिकार क्षेत्र में है। अंबामुथन ने बताया था कि इस मुद्दे को सुलझाया जा रहा है।

