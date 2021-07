ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉ बलराम भार्गव ने मंगलवार को चौथे नेशनल सीरो सर्वे के आंकड़े पेश किये। उन्होंने बताया कि इस सीरो सर्वे के मुताबिक सामान्य आबादी के 6 साल से अधिक उम्र के 2/3 लोगों में SARS-CoV-2 संक्रमण था। डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि इसका मतलब ये भी है कि देश की एक तिहाई आबादी में एंटीबॉडी नहीं थी, यानी देश की 40 करोड़ आबादी पर अभी भी कोरोना से संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। असुरक्षित है। राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण जून-जुलाई में 21 राज्यों के 70 जिलों में आयोजित किया गया, जिसमें 6 साल से ऊपर के लोग शामिल हुए। भार्गव ने बताया कि हमने 7252 हेल्थकेयर वर्कर्स पर भी अध्ययन किया. इनमें से 10 प्रतिशत ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, उनमें ओवरऑल सीरोप्रिविलेंस 85.2 प्रतिशत पाया गया।

Overall seroprevalence is 67.6% in the entire population. In people of 6-9 years age group, it was 57.2%; in 10-17 years, it was 61.6%; in 18-44 years, it was 66.7%; in 45-60 years, it was 77.6%: ICMR DG Dr Balram Bhargava pic.twitter.com/rUFlW78MNG

— ANI (@ANI) July 20, 2021