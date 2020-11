लव जिहाद को लेकर देश में चल रही उहापोह के बीच टीएमसी की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने आज मीडिया के सामने बयान देकर अपनी राय रखी। उन्‍होंने कहा कि, प्रेम बहुत व्यक्तिगत मामला है। लव और जिहाद एक हाथ से दूसरे हाथ तक नहीं चलते हैं। चुनाव से ठीक पहले, लोग इस तरह के विषयों के साथ सामने आते हैं। असल में, यह एक व्यक्तिगत पसंद की बात है जिसे आप चाहते हैं। प्यार में रहो और एक दूसरे के प्यार में पड़ना शुरू करो। धर्म को राजनीतिक हथकंडा न बनाएं। नुसरत ने आगे कहा कि इस तरह के मुद्दे उठाकर लोगों की निजी पसंद पर हमला नहीं किया जा सकता है। अपने देश में कोई इस तरह हुक्म नहीं चला सकता है। जिहाद को लेकर बीते कुछ दिनों में काफी बयानबाजी हुई है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नुसरत जहां मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करती हैं। वह 2019 में सक्रिय राजनीति में शामिल हुईं और बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। जहान का स्क्रीन डेब्यू राज चक्रवर्ती के शोत्रु में था। इसके बाद वह Eskay Movies के बैनर तले बनी फिल्म खोका 420 में दिखाई दी। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में खिलाडी शामिल हैं, अंकुश हाजरा के साथ, सोंडे नमार आयु, राहुल बोस और विद्युत के साथ, श्री वेंकटेश फिल्म्स के बैनर तले जीनत के साथ। वह बशीरहाट के लिए एक निर्वाचित सांसद हैं।

Love is very personal. Love & jihad don't go hand-in-hand. Just before polls, people come up with topics like this. It is a personal choice who you want to be with. Be in love & start falling in love with each other. Don't make religion a political tool: TMC MP Nusrat Jahan pic.twitter.com/LY5ggaAMXa

— ANI (@ANI) November 23, 2020