देश में ओमिक्रोन का चौथा मामला मिला है। आज दोपहर ही गुजरात के जामनगर में इस वैरियंट का तीसरा केस मिला था और शाम को महाराष्‍ट्र में चौथे केस की भी पुष्टि हो गई है। मुंबई के कल्याण-डोंबिवली का एक 33 वर्षीय व्यक्ति, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटा है, #COVID19 के #Omicron पॉजिटिव पाया गया है। यह महाराष्ट्र में वैरिएंट का पहला और देश में चौथा मामला है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 3 वर्षीय यात्री 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से दुबई और दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचा। उन्होंने कोई टीका नहीं लिया है। उनके हाई रिस्‍क वाले संपर्कों में से 12 और कम जोखिम वाले संपर्कों में से 23 का पता लगा लिया गया है। सभी की COVID19 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मुंबई उड़ान के 25 सह-यात्रियों का भी टेस्‍ट रिजल्‍ट निगेटिव ही रहा है। अभी और संपर्कों का पता लगाया जा रहा है।

28 नवंबर को गुजरात आया था तीसरा ओमिक्रोन संक्रमित

गुजरात के स्वास्थ्य आयुक्त जय प्रकाश शिवहरे ने बताया कि जिम्बाब्वे से 28 नवंबर को गुजरात के जामनगर आए 72 साल के एक व्यक्ति को इस नए वैरिएंट से संक्रमित पाया गया है। इससे पहले कर्नाटक में दो लोगों को ओमिक्रोन वैरिएंट से संक्रमित पाया गया था। गुजरात के स्वास्थ्य आयुक्त ने बताया कि बुजुर्ग को दो दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उनके नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई थी।

A 33-year-old person from Kalyan-Dombivli who recently returned from South Africa found positive for #Omicron variant of #COVID19: State Health Department

This is the first case of the variant in Maharashtra and the fourth in the country.

