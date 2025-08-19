हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष की याचिका खारिज, महाराष्ट्र चुनाव धांधली मामले में बड़ा झटका

एजेंसी, नई दिल्ली। नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप पर विपक्ष को एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना और सोमवार को खारिज कर दिया। दरअसल जून में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे आधारहीन बताया।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि शाम 6 बजे के बाद गलत तरीके से 72 लाख वोट डाले गए और इस कारण चुनाव परिणाम रद्द होना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए चेताया था कि भविष्य में इस तरह की याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और महादेवपुरा का उदाहरण देकर चुनाव आयोग पर विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया। याचिका महाराष्ट्र के नागरिक चंद्रकांत अहीर ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव रद्द करने की याचिका पहले चुनाव आयोग के पास जानी चाहिए थी और इसके लिए 45 दिन की समय सीमा होती है, जिसे पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा था

हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि अखबार में छपे एक लेख के आधार पर इस तरह की याचिका दाखिल करना अनुचित है। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि इस याचिका पर सुनवाई के कारण उसका पूरा दिन व्यर्थ हुआ। हालांकि, जुर्माना लगाने के बजाय राहत दी गई थी।