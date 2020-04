Ramayan के बाद दूरदर्शन अब शुरू करेगा 'उत्‍तर रामायण', 19 अप्रैल से होगा प्रसारण

लॉकडाउन के चलते दूरदर्शन यानी DD National ने पुराने व ख्‍यात सीरियल Ramayan का प्रसारण पिछले दिनों शुरू किया था। इसे दर्शकों का जबर्दस्‍त रिस्‍पांस मिला है। दूरदर्शन ने अच्‍छी टीआरपी भी हासिल की है। अब खबर यह है कि दूरदर्शन 'लव कुश' का भी दोबारा प्रसारण शुरू करेगा। इसे मुख्‍य रूप से 'उत्‍तर रामायण' के नाम से भी जाना जाता रहा है। यह प्रसारण 19 अप्रैल से शुरू होगा। इसके केवल रात को 9 बजे के टाइम स्‍लॉट में प्रसारित किया जाएगा। सुबह 9 बजे के स्‍लॉट में बीती रात के एपिसोड को ही रिपीट किया जाएगा। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर ने ट्वीट करते हुए इसकी आधिकारिक जानकारी दी। उन्‍होंने इस ओर भी इशारा किया है कि नब्‍बे के दशक के ख्‍यात धारावाहिक 'श्रीकृष्‍णा'को भी दोबारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

शशि शेखर ने लिखा है कि सुबह के समय दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शैक्षिक कक्षाएं शुरू करने वाले कई राज्यों के मद्देनजर, रात 9 बजे स्लॉट्स में रात में 'उत्तर रामायण' के नए एपिसोड प्रसारित होंगे और दिन में 9 बजे के स्लॉट में उसी के एपिसोड दोहराए जाएंगे। रविवार की सुबह 9 बजे के स्लॉट में 'युद्ध कांड' की मुख्य कहानी के समापन का रिपीट टेलीकास्‍ट होगा। रविवार रात 9 बजे से उत्तरकांड से संबंधित एपिसोड जो उत्तर रामायण के रूप में तैयार किए गए हैं वे प्रसारित होने लगेंगे।

शनिवार सुबह 9 बजे के स्लॉट में और रात 9pm स्लॉट उत्तर कांड शुरू होने से पहले मुख्य कहानी समाप्‍त होगी। इसमें रामायण के युद्ध कांड के अंतिम एपिसोड का प्रसारण होगा। शशि शेखर से ट्विटर यूजर ने 'श्रीकृष्णा' सीरियल के दोबारा टेलीकास्‍ट की मांग की तो उन्‍होंने जवाब दिया कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसका अपडेट आपको जल्‍द ही मिलेगा। मालूम हो कि कुल 221 एपिसोड वाले इस सीरियल को वर्ष 1993 से 1996 के बीच प्रसारित किया गया था। इसके लेखक, निर्देशक और निर्माता रामायण वाले रामानंद सागर ही थे।

Sunday morning 9am slot will be a repeat of the finale of the main storyline of Yuddha Kanda. From Sunday night 9pm the episodes pertaining to Uttarakand that have been produced as Uttar Ramayan will start airing. — Shashi Shekhar (@shashidigital) April 17, 2020

In view of several states starting Educational Classes via Doordarshan and All India Radio in the mornings, there will be fresh episodes of Uttar Ramayan at nights in 9pm slots and repeats of the same during the day in the 9am slots. — Shashi Shekhar (@shashidigital) April 17, 2020

Tomorrow morning Saturday 9am slot and Tomorrow night 9pm slot will air the last few remaining episodes of Yuddha Kanda of Ramayan bringing the main storyline to an end before Uttarakand begins. — Shashi Shekhar (@shashidigital) April 17, 2020

Posted By: Navodit Saktawat