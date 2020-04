मलेरिया होने पर दी जाने वाली हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन दवा इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों पर कुछ हद तक कारगर साबित हो रही है। भारत इस दवा का बड़ा निर्यातक है लेकिन भारत सरकार द्वारा कुछ वक्त पहले विदेशों में इस दवा की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक विवादित बयान सामने आया था जिसमें ट्रंप ने भारत सरकार से दवाएं देने के लिए कहा था ऐसा न करने की सूरत में ट्रंप ने भारत से बदला लेने की बात कही थी। हालांकि भारत द्वारा अमेरिका सहित अन्य देशों को साफ किया जा चुका है कि भारत द्वारा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन दवा की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाएगी। वहीं सरकार के द्वारा बयान जारी होने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार को नसीहत देते हुए देश के लिए पर्याप्त दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

राहुल गांधी ने किया यह ट्वीट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत को लेकर धमकीभरे अंदाज में बयान सामने आया था। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिका को हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन और पैरासिटामॉल दवा सप्लाई करने का आश्वासन दिया गया साथ ही इस मसले को राजनीतिक तूल न देने का कहा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि वह देश के लिए भी पर्याप्त दवाओं का इंतजाम सुनिश्चित करे।

राहुल गांधी ने लिखा 'दोस्ती किसी तरह का बदला लेने के लिए नहीं होती। इस मुश्किल घड़ी में भारत को हर देश की मदद करना चाहिए लेकिन जीवनरक्षक दवाईयों की पर्याप्त मात्रा भारतीयों के लिए भी होना सुनिश्चित होना चाहिए।'

Friendship isn’t about retaliation. India must help all nations in their hour of need but lifesaving medicines should be made available to Indians in ample quantities first.

