Agniveer Recruitment: अग्निवीरों की भर्ती को लेकर ताजा खबर सामने आई है। भारतीय सेना के भर्ती महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सरना ने गुरुवार को साउथ ब्लाक में कहा कि युवा अब "तकनीकी तौर पर जागरूक" हैं। लोगों के लिए नई तकनीक सर्वसुलभ हो रही है। इन्हें ध्यान में रखते हुए तय किया गया कि परीक्षा केवल आनलाइन होगी। इसके साथ ही कई अन्य कारण से भी आनलाइन परीक्षा का निर्णय लिया गया। सेना ने हाल ही में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की थी।

लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सरना ने बताया कि पंजीकरण 16 फरवरी से 15 मार्च तक खुला है। परीक्षा अप्रैल के अंत में देश भर में लगभग 176 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार उन 5 स्थानों में से कोई भी चुन सकते हैं जो वे सुझा सकते हैं और हम ऑनलाइन परीक्षा के लिए 5 में से एक उम्मीदवार को आवंटित करेंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सरना, डीजी, भर्ती, भारतीय सेना के अनुसार सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। युवा आज ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने के लिए सक्षम और फिट हैं। यह युवाओं की सुविधा के लिए भी है क्योंकि रैलियों में काफी भीड़ आ रही थी। ये बीते दिनों की बातें हो जाएंगी क्योंकि आगे से फिजिकल रैलियों में चुनिंदा लोगों को बुलाया जाएगा।

हमने ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू की है - पहले फिल्टर के रूप में सामान्य प्रवेश परीक्षा। केवल लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और रैलियों के दौरान शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करने वालों की चिकित्सा फिटनेस की जांच की जाएगी।

परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं

लेफ्टिनेंट जनरल सरना ने कहा, पाठ्यक्रम या सीईई परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। परीक्षा केवल आनलाइन होगी। सेना ने देश भर में 176 स्थानों की पहचान की है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। उम्मीदवार पांच केंद्र चुन सकते हैं जहां वे आनलाइन सीईई के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। इन पांच विकल्पों में से एक केंद्र आवंटित किया जाएगा।

बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अब सबसे पहले आनलाइन कामन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) में शामिल होना होगा, उसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक फिटनेस और मेडिकल जांच में सफल होना होगा। इससे पहले, अग्निवीरों और अन्य उम्मीदवारों का पहले शारीरिक फिटनेस परीक्षण होता था। इसके बाद अंतिम चरण में अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण और सीईई में शामिल होते थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरना ने कहा, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से उम्मीदवारों को मदद मिलेगी।

सेना ने हाल ही में अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन पर अधिसूचना जारी की थी। पंजीकरण के लिए अधिसूचना "ज्वाइन इंडियन आर्मी" वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आवेदन के लिए आनलाइन पंजीकरण 15 मार्च तक खुले हैं, जहां उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

We've introduced online computer-based exams - common entrance exam as 1st filter. Only candidates who qualify written exam will be called for physical tests&those who qualify physical tests during rallies will be checked for medical fitness: Lt Gen NS Sarna, DG, Recruiting, Army pic.twitter.com/QjUhRJMiah

Registration open from 16th Feb till 15th March. Exam will be held in April end at approx 176 locations across the country. Candidates can choose any of the 5 locations they can suggest & we'll allot one of the locations to the candidate of the 5 for online exam: Lt Gen NS Sarna pic.twitter.com/gXtVgNKs0j

