देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की वकालत की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विद्यालयों की पढ़ाई ज्यादा उपयोगी होती हैं, क्योंकि वे व्यक्तित्व के विकास में मदद करते हैं। स्कूल में छात्रों और अन्य गतिविधियों के बीच बातचीत होती है, जो बच्चों के चरित्र के विकास के मामले में बहुत मदद करती है। हमें ऐसी रणनीतियों पर फोकस करना चाहिए जिससे स्कूल खुल सकें।

उन्होंने कहा कि ''मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमें स्कूल खोलने पर काम करना चाहिए। क्योंकि, इसने युवा पीढ़ी को ज्ञान के मामले में वास्तव में प्रभावित किया है और विशेष रूप से हाशिए के लोग जो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नहीं जा सकते हैं, वे पीड़ित हैं।"

I personally feel that we should aggressively work on opening schools because it has really affected the young generation in terms of knowledge and especially the marginalised ones who can't go for online classes, they are suffering: AIIMS Director Dr. Randeep Guleria pic.twitter.com/5WUjKPbhbk

एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया से बुधवार को यह पूछे जाने पर कि ''बच्चों के लिए वैक्सीन कब मिलने की उम्मीद है?'' उन्होंने कहा कि बच्चों को आमतौर पर हल्की बीमारी होती है. लेकिन, हमें बच्चों के लिए वैक्सीन विकसित करने की जरूरत है. क्योंकि, अगर हमें इस महामारी को नियंत्रित करना है, तो सभी को वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ''एक उम्मीद है कि परीक्षण जल्दी पूरा हो जायेगा और संभवत: सितंबर-अक्तूबर तक हमारे पास वैक्सीन होंगे, जो हम बच्चों को दे सकते हैं।

Children usually have mild disease but we need to develop vaccines for children because if we have to control this pandemic everyone should be vaccinated: AIIMS Director Dr. Randeep Guleria on being asked 'When it is expected to get vaccines for children?' pic.twitter.com/1uJifyTUCK

— ANI (@ANI) June 23, 2021