नई दिल्ली। AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) एक बार फिर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर वोट खरीदने के लिए पैसा बांटने का आरोप भी लगा दिया है। ओवैसी ने एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा 'कांग्रेस के लोगों के पास बहुत पैसा है, उनसे पैसा ले लो, मेरी वजह से यह तु्म्हें मिलेगा। मेरे लिए सिर्फ वोट करो। अगर वे लोग तु्म्हें पैसा देते हैं तो उसे लेकर रख लो। मैं कांग्रेस से कहता हूं कि रेट बढ़ाएं, मेरी कीमत सिर्फ 2 हजार रुपए नहीं है। मैं इससे कहीं ज्यादा कीमत रखता हूं।'

Asaduddin Owaisi, AIMIM: People in Congress have a lot of money, take it from them. You'll be getting it due to me. Just vote for me. If they are giving you (money) then take it. I say to Congress to raise the rate, my price is not Rs 2000 only. I am worth more than that. (13.01) pic.twitter.com/nVZDomZRhO

