नई दिल्ली। देश ही नहीं दुनिया में कहर बरपा रहे Covid-19 कोरोना वायरस की दहशत हर किसी में नजर आ रही है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद में लगे हैं और ऐसे ही लोग हैं विमानन कंपनियों के पायलट। हालांकि, ये पायलट्स भी काफी डरे हुए हैं और इसका ताजा उदाहरण सामने आया है जिसमें Air Asia India की पुणे से दिल्ली की उड़ान में संदिग्ध कोविड-19 यात्री होने पर लैंडिंग के बाद पायलट इन कमांड ने विमान से बाहर आने के लिए कॉकपिट की सेकेंडरी एक्जिट विंडो का इस्तेमाल किया।

Air Asia इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 20 मार्च को पुणे से दिल्ली की उड़ान संख्या आई5-732 में एक संदिग्ध कोविड-19 का यात्री था। वह पहली पंक्ति में बैठा था। इस दौरान वो अचानक छींकने लगा। इसके बाद चालक दल के लोग घबरा गए और जैसे ही कॉकपिट में पायलट को इसका पता लगा तो वो तुरंत ही एग्जिट विंडो खोलकर बाहर कूद गया।

सुरक्षा उपायों के तहत लैंडिंग के बाद विमान को दूर ले जाकर खड़ा किया गया। संदिग्ध यात्री को आगे के दरवाजे से उतारा गया। जबकि चालक दल सदस्य और अन्य यात्री विमान के पिछले दरवाजे से उतरे। प्रवक्ता ने बताया कि कॉकपिट में मौजूद चालक दल सदस्यों ने तब तक खुद को क्वारंटाइन में रखा जब तक कि आगे के दरवाजे के नजदीक कैबिन के वातावरण को सुरक्षित नहीं घोषित कर दिया गया। जबकि विमान के कैप्टन ने बाहर आने के लिए सेकेंडरी एक्जिट विंडो का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। हालांकि बाद में उसकी स्क्रीनिंग की गई और निगेटिव पाया गया।

#WATCH: Pilots of Air Asia Pune to Delhi flight step out of the flight through rear gate after passengers possibly infected with #Covid19 sat in Row 1 of the flight. The passengers were later tested negative. (March 20) https://t.co/ot46QKZPSb pic.twitter.com/xnsvTeLd24

— ANI (@ANI) March 22, 2020