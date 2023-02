न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान को मेडिकल इमरजेंसी के कारण लंदन में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान नॉर्वेजियन हवाई क्षेत्र के ऊपर था जब उसे लंदन के हीथ्रो में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 350 से अधिक यात्रियों के सवार होने की संभावना है। वही एक अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया एआई-102 जॉन एफ. केनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लंदन डायवर्ट किया गया।"

#UPDATE | AI-102 from New York to New Delhi has been diverted to London due to a medical emergency onboard. Our ground staff at Heathrow have been alerted and preparations have been made to evacuate the individual concerned to hospital: Air India official to ANI pic.twitter.com/dOOueecnoM

— ANI (@ANI) February 20, 2023