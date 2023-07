Manipur Viral Video Case: शुक्रवार को मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले में चार गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि मणिपुर में 4 मई को हुई दो महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल होने के बाद सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी हेरादास को गुरुवार को थॉउबल जिले से गिरफ्तार किया गया थ। उसके बाद तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।इसी बीच विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के नेता अगले हफ्ते के अंत में मणिपुर जा सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की चीफ ममता बनर्जी ने गुरुवार (20 जुलाई) को बताया था कि वो राज्य का दौरा करने को लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रही हैं।

NCW ने इस मामले में लापरवाही के आरोपों का खंडन किया है। दरअसल, पीड़िताओं ने 12 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजी थी। इस शिकायत में कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ 4 मई से 15 मई तक हुईं रेप, यौन उत्पीड़न, हत्या के कई मामलों का जिक्र था। यह शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत सेल और उत्तर पूर्व सेल को भेजी गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि ये आयोग को बदनाम करने की साजिश है। हमें जब शिकायत मिली, हमने इसे फौरन मणिपुर के डीजी और चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था।

#WATCH | Delhi: "It is wrong that NCW was sitting on the complaints. There are some people who are there to malign NCW and the Govt of India that we are not doing anything. This is wrong. Again, I would like to clarify that whenever the complaints came, we forwarded and wrote to… pic.twitter.com/LtaHc25Gbq

