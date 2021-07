प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार की शाम देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और सरकार के उठाये गये कदमों को लेकर एक एक सर्वदलीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक का संचालन किया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कोरोना को लेकर एक प्रेजेन्टेशन पेश किया। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोटा सा भाषण देते हुए बताया कि हम कोविड-19 से सावधानी से निपट रहे हैं और इस संबंध में भारत की स्थिति बाकी दुनिया से बेहतर है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के अलावा राज्य सभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे।

PM Narendra Modi interacted with floor leaders of all parties of both houses of the Parliament to keep them informed of the trajectory of COVID-19 in India & Public Health Response to pandemic: Ministry of Parliamentary Affairs pic.twitter.com/1sLPokVjPr

— ANI (@ANI) July 20, 2021