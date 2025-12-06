मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indigo Flight संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम : 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच, स्पेशल ट्रेनें भी शुरू

    मंगलवार से लेकर अब तक इंडिगो( Indigo flight ) द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द किए जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए अब रेलवे आगे आया है और सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण(Special train services) कदम उठाए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 09:25:58 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 09:29:44 AM (IST)
    Indigo Flight संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम : 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच, स्पेशल ट्रेनें भी शुरू
    रेलवे का बड़ा कदम

    डिजिटल डेस्क। Railway travel update: मंगलवार से लेकर अब तक इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द किए जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए अब रेलवे आगे आया है और सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

    116 अतिरिक्त कोच

    यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को समझते हुए रेलवे ने देश के विभिन्न रूट्स पर चल रही 37 ट्रेनों में कुल 116 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए हैं। इन कोचों के शामिल होने से 114 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रिप चलाई जाएंगी, जिससे यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलेगी।


    दक्षिणी रेलवे सबसे आगे

    रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार दक्षिणी रेलवे ने सबसे ज्यादा ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं। यहां 18 ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए हैं ताकि अधिक यात्रियों को समायोजित किया जा सके। बताया जा रहा है कि जिन रूट्स पर भीड़ अधिक है, वहाँ अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर कोच जोड़े गए हैं। ये बदलाव 6 दिसंबर 2025 से लागू होंगे, जिसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में क्षमता में बड़ा इजाफा होगा।

    3AC और चेयर कार

    उत्तरी रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए आठ ट्रेनों में 3AC और चेयर कार सहित अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। ये बदलाव आज से लागू हो चुके हैं, जिससे अधिक यात्रियों वाले उत्तरी कॉरिडोर में सीटों की उपलब्धता और बढ़ गई है। वहीं, पश्चिमी रेलवे ने भी चार से अधिक अत्यधिक भीड़ वाली ट्रेनों में 3AC और 2AC कोच जोड़कर उन्हें और सक्षम बनाया है। ये बदलाव भी 6 दिसंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

    स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला

    यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अतिरिक्त कोचों के साथ चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया है। इनमें गोरखपुर–आनंद विहार टर्मिनल–गोरखपुर स्पेशल (05591/05592) शामिल है, जो 7 से 9 दिसंबर 2025 के बीच चार ट्रिप पूरी करेगी। इसके अलावा नई दिल्ली–शहीद कैप्टन तुषार महाजन–नई दिल्ली रिज़र्व्ड वंदे भारत स्पेशल (02439/02440) भी 6 दिसंबर 2025 को संचालित होगी।

    पश्चिमी रेलवे भी भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली–मुंबई सेंट्रल–नई दिल्ली रिज़र्व्ड सुपरफास्ट स्पेशल (04002/04001) को 6 और 7 दिसंबर 2025 को चलाएगा। साथ ही हज़रत निज़ामुद्दीन–तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रिज़र्व्ड सुपरफास्ट स्पेशल (04080) 6 दिसंबर 2025 को एक तरफा सेवा के रूप में चलेगी।

    इसे भी पढ़ें- Weather Update: पहाड़ी राज्यों में घना कोहरा, मैदानी इलाकों में शीतलहर का अलर्ट; दिल्ली–यूपी में गिरेगा तापमान

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.