Indigo Flight संकट के बीच रेलवे का बड़ा कदम : 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच, स्पेशल ट्रेनें भी शुरू

डिजिटल डेस्क। Railway travel update: मंगलवार से लेकर अब तक इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द किए जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए अब रेलवे आगे आया है और सीटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

116 अतिरिक्त कोच यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को समझते हुए रेलवे ने देश के विभिन्न रूट्स पर चल रही 37 ट्रेनों में कुल 116 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए हैं। इन कोचों के शामिल होने से 114 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रिप चलाई जाएंगी, जिससे यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलेगी।