नई दिल्ली। चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव को लेकर देश में सियासती आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। गलवन घाटी में 20 जवानों के शहीद होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार से लगातार एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उनको संसद में बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हम 1962 के युद्ध से लेकर अब तक की स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

एएनआई को दिए गए एक साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस समय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनके 'सरेंडर मोदी' के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि संसद का सत्र होना है, चर्चा करनी है तो आएं, करेंगे। 1962 से आज तक की स्थिति पर दो-दो हाथ हो जाए।

