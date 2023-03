केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अहमदाबाद में 154 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का आनलाइन उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास के काम करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री शाह ने अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा (लोकसभा) क्षेत्र गांधीनगर वहां से मेरे सांसद बनने से पहले ही विकसित हो चुका था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि हमें हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करने की जरूरत है।

अहमदाबाद के संथाल में एक नया फ्लाईओवर उन परियोजनाओं में शामिल है, जिसका उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन किया। इस बारे में उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र और भावनगर बाईपास की ओर जाने वाले वाहनों के कारण संथाल में समस्याएं थीं। इसके अलावा, शहर में यातायात बहुत ज्यादा है।

इसलिए संथाल में फ्लाईओवर का निर्माण इन समस्याओं का समाधान करेगा। शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्मार्ट स्कूल और दो उद्यानों का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और एएमसी और एयूडीए के अधिकारी भी मौजूद थे।

