गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्‍तर प्रदेश के बारांबकी में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्‍होंने विपक्षी दलों को आईना दिखाते हुए कहा कि सपा-बसपा-कांग्रेस ने हमेशा दंगाई, आतंकियों को बचाने का काम किया है। प्रियंका गांधी से इंटरव्यू में जब आतंकवाद के बारे में प्रश्न किया गया, तो उन्होंने कहा कि फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बम धमाके में हमारे लोगों की जान लेने वालों को सजा दिलाना फालतू बात है क्या? सपा शासन में उत्तर प्रदेश में निजाम का शासन चलता था। सपा-बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता था।

देश भर में उत्तर प्रदेश दंगों का सेंटर माना जाता था और माफियाओं का कॉरिडोर माना जाता था। पांच साल में भाजपा सरकार में ना आतंकवाद है, ना दंगा है, ना माफिया कहीं दिखाई पड़ता है। एक जमाना था, जब यूपी की कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में तंज कसे जाते थे। सपा-बसपा-कांग्रेस ने यूपी की कानून व्यवस्था का बुरा हाल कर दिया था। योगी जी ने सारे माफियाओं को, बाहुबलियों को खदेड़ दिया है।

सपा-बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद और दंगा का केंद्र माना जाता था। सपा-बसपा को सिर्फ अपनी जाति दिखाई पड़ती थी। केवल और केवल नरेन्द्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास की राजनीति ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है। विपक्ष के नेता आपके पास आएंगे। जाति की, धर्म की, अगड़े की, पिछड़े की बात करेंगे। लेकिन आपको इन सबसे ऊपर उठकर, मन में भारत माता की तस्वीर को याद करके, कमल के निशान पर वोट करना है।

अखिलेश बाबू के NIZM का मतलब है-

N- नसीमुद्दीन

I- इमरान मसूद

Z- आजम खान

M- मुख्तार अंसारी

इस चुनाव में सीतापुर वालों के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हैं, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर है, माफियाओं का वसूली करने का टोल टैक्स और उस रास्ते पर गरीबों पिछड़ों की नो-एंट्री है। दूसरा रास्ता गरीब कल्याण और सबका साथ-सबका विकास का रास्ता है-

UP was under the rule of Akhilesh Ji's 'NIZAM' - N for Nasimuddin, I for Imran Masood, A for Azam Khan, M for Mukhtar Ansari. All of them are in jail. If by mistake, Barabanki public rides 'cycle', these people will be immediately set loose: Union Home Min Amit Shah, in Barabanki pic.twitter.com/SBi7iXnXHb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 21, 2022