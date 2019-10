BJP मुख्‍यालय में PM मोदी ने कहा- हरियाणा और महाराष्‍ट्र के लोगों ने हम पर विश्‍वास जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्‍ली भाजपा मुख्‍यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले उन्‍होंने सबको दिवाली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद महाराष्‍ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणामों पर वे बोले। उन्‍होंने कहा कि, हरियाणा और महाराष्ट्र के लोगों ने भाजपा पर अपना विश्वास जताया है, मैं उन्हें अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। देवेंद्र फड़नवीस जी और मनोहर लाल जी दोनों पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके पास मंत्रियों के रूप में भी अनुभव नहीं था। 5 साल तक वे लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे और परिणामस्वरूप लोगों ने फिर से उन पर अपना विश्वास बनाया।

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses BJP workers at the party headquarters. https://t.co/akp0vOuOfP — ANI (@ANI) October 24, 2019

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, जो राजनीतिक पंडित आज के चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं, हरियाणा अपने आप में एक असाधारण जीत है क्योंकि इन दिनों 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से जीतने के कम उदाहरण हैं।

Prime Minister Narendra Modi: The political pundits who are analysing today's election results, Haryana in itself is an exceptional win since these days there have been less instances of winning again after completing a 5 year term. pic.twitter.com/RrcvftZpPE — ANI (@ANI) October 24, 2019

केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज शाम को भाजपा मुख्‍यालय पर पहुंचे। यहां उन्‍होंने कहा कि महाराष्ट्र में, भाजपा-शिवसेना एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में पिछली बार से हमारे वोट शेयर में 3% की वृद्धि देखी गई है और हम वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, इसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं।

Union Home Minister & BJP President Amit Shah: In Maharashtra, BJP-Shiv Sena is going to form the govt once again with majority. In Haryana have seen a 3% increase in our vote share since the last time and we have emerged as the largest party there, I thank the people for this. pic.twitter.com/2LFLXtwEiW — ANI (@ANI) October 24, 2019

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, और नितिन गडकरी भी उपस्थित थे।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi at BJP Headquarters where he will address the party workers shortly. Union Ministers Rajnath Singh, Amit Shah, and Nitin Gadkari also present. pic.twitter.com/W0pCi1dzEg — ANI (@ANI) October 24, 2019