नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से सोनार बांग्ला को बनाने के लिए 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने के बंगाल की जनता के सपनों को पूरा करने के बाद उनके बलिदान को स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

Since 2014, over 100 BJP workers lost their lives in political battle here in West Bengal. I pay my respect to their families as they've contributed to development of Sonar Bangla: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah at ‘West Bengal Jan-Samvad Rally’ via video conference pic.twitter.com/KYqtfjh08P

— ANI (@ANI) June 9, 2020