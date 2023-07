नई दिल्ली, Amit Shah: मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बहस नहीं हो पा रही है। मानसून सत्र के 4 दिन बीत जाने के बाद मणिपुर के नाम पर सिर्फ हंगामा हुआ है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को लिखा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उनसे संवेदनशील मामले पर चर्चा के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया है। शाह ने कहा, हमें कोई डर नहीं है। जिसको चर्चा करनी है वो कर लें। जनता सब देख रही है।

गृह मंत्री शाह ने पत्र का फोटो ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं, लोकसभा के अंधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर मणिपुर मुद्दे की चर्चा में उनके सहयोग की अपील की। सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों से सहयोग चाहती है।

Today, I wrote to the opposition leaders of both houses, Shri @adhirrcinc Ji of Lok Sabha, and Shri @kharge Ji of Rajya Sabha, appealing to them for their invaluable cooperation in the discussion of the Manipur issue.

The government is ready to discuss the issue of Manipur and… pic.twitter.com/IpGGtYSNwT

— Amit Shah (@AmitShah) July 25, 2023