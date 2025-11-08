मेरी खबरें
    अब अमृत भारत ट्रेनों के यात्री भी ऑनलाइन नाश्ता और खाना बुक कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर श्रेणी में प्री-पेड कैटरिंग सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यात्रियों को गुणवत्तापरक, समय पर और किफायती भोजन मिलेगा। वंदे भारत की तुलना में यहां खाने के दाम काफी कम होंगे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 09:36:15 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 09:36:15 AM (IST)
    अब अमृत भारत ट्रेनों में भी यात्रियों को मिलेगा ऑनलाइन 'खाना', बस एक क्लिक में हो जाएगा पेश
    भारतीय रेलवे यात्रियों को दे रही सुविधाएं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अमृत भारत ट्रेनों में प्री-पेड कैटरिंग सेवा शुरू होगी।
    2. यात्री टिकट के साथ ऑनलाइन भोजन बुक कर सकेंगे।
    3. वंदे भारत से सस्ता होगा अमृत भारत में भोजन।

    डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं में लगातार सुधार कर रहा है। राजधानी, शताब्दी और सेमी हाईस्पीड वंदे भारत की तरह अब अमृत भारत ट्रेनों के यात्री भी सफर के दौरान ऑनलाइन नाश्ता और खाना बुक कर सकेंगे।

    रेलवे बोर्ड ने स्लीपर श्रेणी वाली अमृत भारत ट्रेनों में प्री-पेड कैटरिंग सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को समय से अच्छा और किफायती भोजन मिलेगा।

    यात्रियों को मिलेगी प्री-पेड कैटरिंग सुविधा

    रेलवे बोर्ड के निर्देश पर आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) ने तैयारी शुरू कर दी है। यात्री टिकट बुक करते समय नाश्ता, लंच या डिनर ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। बुक किया गया भोजन ट्रेन में सीट तक पहुंचाया जाएगा। इससे यात्रियों को पेंट्रीकार या वेंडरों से ओवरचार्जिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    तय कीमत पर गुणवत्ता वाला भोजन

    प्री-पेड सेवा में केवल नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन ही मिलेगा। यात्री वेज या नॉन-वेज का ऑप्शन चुन सकते हैं। मूल्य भी तय कर दिए गए हैं....

    शाकाहारी नाश्ता- 40 रुपये,

    लंच व डिनर- 80 रुपये

    मांसाहारी नाश्ता- 50 रुपये

    लंच व डिनर में एग करी- 90 रुपये, चिकन करी- 130 रुपये

    रेलवे जोन अपने क्षेत्र में आईआरसीटीसी से परामर्श लेकर स्थानीय जरूरत के हिसाब से कीमतों में मामूली बदलाव कर सकेंगे।

    राजधानी और वंदे भारत से सस्ता खाना

    जानकारों ने कहा कि अमृत भारत ट्रेनों में यात्रियों को वही सुविधा दी जाएगी, जो अब तक वंदे भारत में मिलती थी। इसकी कीमत भी कम ही रहेगी। वंदे भारत में खाने की कीमत करीब 222 रुपये होती है। अमृत भारत ट्रेनों में यह अधिकतम 130 रुपये तक ही होगी।


    यात्रियों को नहीं करना होगा इंतजार

    अभी तक यात्रियों को ट्रेन में वेंडरों से खाना खरीदने में परेशानी होती थी। कभी ओवरचार्जिंग, कभी क्वालिटी की शिकायत आती थी। अब प्री-पेड सिस्टम से यह समस्या खत्म होगी। खाना आईआरसीटीसी के बेस किचन में तैयार होगा। तय समय पर सीट तक पहुंचेगा।

